Суд признал директора НАБУ Сытника виновным по коррупционной статье: фото

Артем Сытник / УНИАН

Сарненский районный суд (Ровенская область) признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков (статья 172-5 КоАП Украины) − из-за отдыха в охотничьем хозяйстве "Полесье - Сарны".

Такое сообщение вместе с фотокопией решения суда было опубликовано в Telegram-канале "UN - сливы и груши". По их данным, суд признал его виновным в административном правонарушении и приговорил к уплате 3,4 тысячи гривен штрафа.

Позднее в комментарии порталу УН факт судебного решения подтвердил адвокат Сытника Владислав Кич. Он также утверждает, что обязательно будет подана апелляция

"Решение суда притянутое за уши и по форме и по сути. Признали виновным (Сытника, - Главред) и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов", − заявил Кич

Напомним, ранее, в мае 2019-го тогдашний генпрокурор Юрий Луценко публично заявлял о том, что Артем Сытник не отдал солидную сумму денег за свой семейный отдых (еще и в компании друзей) в Ровенской области. Позднее в ГПУ глава НАБУ был допрошен в ГПУ по этому делу в связи именно с этим