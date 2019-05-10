Луценко обвинил Сытника: забыл заплатить за отдых в Ровенской области круглую сумму

Артем Сытник и Юрий Луценко / УНИАН

Директор Национального бюро расследований Артем Сытник не оплатил значительную сумму за семейный отдых вместе с друзьями в Ровенской области, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Следователи ГБР установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить довольно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет допрошен также и по этому вопросу. В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает какие-либо услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тысяч грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому", - подчеркнул Луценко, комментируя вызов на допрос в ГПУ директора НАБУ.

По его словам, в случае, если Сытник не представит документальные опровержения этого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, то он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который выписывается МВД и рассматривается судом.

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Он напомнил, что в марте получил заявление о преступлении от народного депутата Борислава Розенблата, в котором говорилось о якобы вмешательстве директора НАБУ в ход выборов президента США, при этом к заявлению было приобщено декабрьское решение Апелляционного суда Киева о том, что "Сытник неправомерно вмешивался в выборы президента США".

Генпрокурор сообщил, что Сытника в ГПУ допрашивают в связи именно с этим. При этом он добавил, что у директора НАБУ "нет проблем якобы его вмешательства в президентские выборы, возможно они лежат в нравственной плоскости, но точно не в юридической".

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Отметим, что по словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, сегодня в начале допроса директор НАБУ заявил о том, что желает давать показания собственноручно и для этого ему необходимо время для того, чтобы их изложить и представить документы для их подтверждения. Она добавила, что составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных предварительного расследования, однако по сути допроса не произошло.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ.