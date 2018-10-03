Сытник намекнул, что к рекламе с его портретом в метро причастен соратник Порошенко

3 октября 2018, 17:14

Реклама появилась в подземке из-за того, что в НАБУ направили подозрение в отношении первого зампредседателя СБУ, считает директор Бюро.

Директор НАБУ намекнул, что к размещению рекламы с его портретом в метро Киева причастен Сергей Березенко
Артем Сытник дал понять, что к размещению рекламы с его портретом в метро Киева причастен Сергей Березенко / УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намекнул, что к размещению рекламы с его портретом в метро Киева причастен нардеп, заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Причиной такого поступка стало направленное в НАБУ подозрение в отношении первого зампредседателя Службы безопасности Украины Павла Демчины, рассказал чиновник на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, пишет Украинская правда.

"Недавно, в рамках уголовного производства по заявлению журналиста Дмитрия Гнапа, который выдал переписку господина Онищенко (сбежавший нардеп Александр Онищенко — Ред.) с отдельными народными депутатами... в рамках этого производства были вызваны на допрос некоторые депутаты, в том числе нардеп Березенко, который отвечает за внешнюю рекламу", — отметил директор Бюро.

Сытник добавил, что, пожалуй, является единственным чиновником, "который был так прорекламирован бесплатно". "Считаю, что это — очень грязные шаги со стороны Демчины. Все же защищаться нужно в более цивилизованный способ...", — сказал он.

Ранее сообщалось, что 1 октября в киевском метрополитене на лайтбоксах, установленных на баллюстрадах, появилась реклама Артема Сытника. Рекламные плакаты с портретом чиновника сопровождала надпись: "Я раскрою топ-коррупционеров".

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Киев метро реклама Александр Онищенко Артем Сытник
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