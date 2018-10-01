Беглый нардеп Онищенко подаст на Порошенко в суд

Экс-нардеп Александр Онищенко / УНИАН

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил о подготовке иска против президента Петра Порошенко за клевету.

"Подаю в суд на Порошенко за клевету. На днях он назвал меня преступником и сказал, что я должен понести наказание. Это он так ответил на вопрос журналиста, а платил ли он, президент, депутатам деньги за голосования", - написал Онищенко в Facebook.

Экс-нардеп уверен, что обладает высокими шансами выиграть суд, так как он является главным свидетелем причастности Порошенко к коррупционным схемам.

"Масса фактов, подтверждающих его (Порошенко) преступления, много свидетелей с мандатами, толпы желающих дать показания, десятки открытых дел НАБУ по моим разоблачениям, пленки, записи, переписки... Ноль реакции, потому что он и тут всех коррумпировал", - отметил Онищенко.

Накануне Петр Порошенко дал интервью американскому телеканалу CNN.

Когда ведущий программы GPS спросил украинского лидера о словах Онищенко о якобы фактах подкупа депутатов Рады при голосовании за те или иные законопроекты по инициативе Порошенко, тот перебил его, заявив, что бывший депутат предстать перед судом в Украине.

"Он должен приехать в Украину и дать показания в суде и отвечать за свое преступление, потому что он имеет очень серьезное обвинение в коррупции", - сказал Порошенко, назвав Онищенко "преступником".