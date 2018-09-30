Порошенко перебил ведущего CNN на вопросе об Онищенко

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко перебил ведущего программы GPS на телеканале CNN во время вопроса о словах экс-нардепа Александра Онищенко о якобы фактах подкупа депутатов Рады при голосовании за те или иные законопроекты по инициативе Порошенко.

"Он должен приехать в Украину и дать показания в суде и отвечать за свое преступление, потому что он имеет очень серьезное обвинение в коррупции", - сказал Порошенко, назвав Онищенко "преступником".

При этом глава государства отметил, что бывшего депутата обвиняет не он сам, а "независимый антикоррупционный орган".

Ведущий также попросил Порошенко прокомментировать сообщения о вмешательстве власти в работу Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"Это неправда, потому что они (НАПК. - Прим.) полностью независимые. Это абсолютно подтверждено всеми. Агентство точно не находится ни под каким влиянием президента", - сказал президент.

Ранее Петр Порошенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что тот "сделал Украину гораздо более европейской".