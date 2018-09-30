Порошенко поблагодарил Путина в эфире CNN

30 сентября 2018, 17:08

Президент отметил, что Украина "не вернется в Российскую империю".

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что тот "сделал Украину гораздо более европейской".

"Спасибо, господин Путин, за то, что вы сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности... Мы абсолютно уверены, что не вернемся в Российскую империю", - сказал Порошенко в эфире передачи GPS на телеканале CNN, передает "Украинская правда".

Таким образом президент ответил слова ведущего, процитировавшего колумниста издания The Washington Post, о том, что, результатом российской агрессии в Украине стало объединение жителей страны.

"В 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживали 16 процентов украинцев. Сейчас это больше 54 процентов. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию Украины, вступление в ЕС поддерживали 33 процента. Сейчас 74 процента. Кто это сделал? Путин", - отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко выступил на 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке перед полупустым залом.

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Россия Украина Петр Порошенко Владимир Путин
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