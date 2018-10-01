"Показательный прыжок в говно": реакция соцсетей на "рекламу" Сытника в метро

На киевлян в метро с ситилайтов сейчас смотрит Артем Сытник

В Украине набирает обороты громкий политический скандал.

Начался он с того, что 1 октября в столичном метрополитене на лайтбоксах, установленных на баллюстрадах, внезапно появилась реклама главы НАБУ Артема Сытника.

Рекламные плакаты с изображением Сытника сопровождала надпись: "Я раскрою топ-коррупционеров" с уточнением, что это состоится на профильном комитете Верховной Рады 3 октября в 15.00 и анонсом трансляции "на всех ТВ".

Стоит отметить, что именно на 3 октября запланировано заседание антикоррупционного комитета, в ходе которого будет обсуждаться отчет о деятельности НАБУ за первое полугодие. В повестке дня указывается, что сам Сытник также будет присутствовать на заседании.

В самом НАБУ оперативно прокомментировали появившуюся рекламу, заявив о непричастности к ее размещению.

"НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Мы не знаем, кто тот "добродетель", уплативший деньги за наружную рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения. Осознаем, что с почти 200 млрд гривен, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законным образом заставить вернуть народу украденное, может найтись копейка заплатить и не за такую "кампанию", – говорится в сообщении НАБУ на странице в Facebook.

В сети активно обсуждают, действительно ли имела место провокация со стороны недоброжелателей во власти, или в Антикоррупционном бюро выбрали неудачный способ пиара, после чего решили отыграть назад.

Работающий на администрацию президента политтехнолог Виктор Уколов считает, что в НАБУ способны легко выйти на заказчика:

"Эврика! Нашел как помочь Артему Сытнику, который стал жертвой рекламной кампании, которую (согласно заявлению НАБУ) не заказывал. Надо всего лишь заявить администрации метрополитена о нарушении статьи 308 Гражданского кодекса. Я надеюсь юристы НАБУ уже обжаловали рекламу и ее срочно снимают?"

Провластный блогер Мирослав Олешко вспомнил, что когда рекламу размещал генеральный прокурор Юрий Луценко (имеется ввиду социальная реклама ГПУ, которую бесплатно транслировали украинские телеканалы – впервые ролики появились в феврале 2017 года, они были выполнены в нескольких вариантах и заканчивалась одинаково: "Выполняем закон, устанавливаем справедливость. Юрий Луценко" – ред.), "Шабунин с бандой подали на него в суд".

"Теперь фейс Сытника смотрит на всех ситилайтах метрополитена так, что даже билборды Тимошенко не раздражали так. Я только что собственными глазами видел, что он скупил большинство ситилайтов на эскалаторе! И здесь у меня уже вопрос. Если Луценко рекламировал реальный результат спецконфискации, то что рекламирует Сытник кроме себя? Почему этот госслужащий рекламирует себя ради полет карьеры за наши налоги? Интересно, будут ли на него в суд так упорно подавать его друзья с Шабунин и КО? Или как всегда: друзьям все, врагам ничего?", - задается вопросом блогер.

Политический обозреватель Павел Нусс отметил, что, используя высокое положение и доступ к финансам НАБУ, Артем Сытник начал рекламную кампанию.

"Западные доноры и украинские налогоплательщики финансируют Бюро, к которому лично Сытник подрывает высокое общественное доверие, было создано для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, а не для того, чтобы обеспечить социальный/политический лифт для руководителя НАБУ, который, подчеркиваю, начал использовать НАБУ в качестве политического трамплина. Это недопустимо. Сытник так и не стал чиновником нового поколения. А использовав бренд НАБУ сегодня в таких вот форматах как на фото, он подтвердил необходимость своей отставки", - написал Нусс, добавивший, что желавшие увидеть "новые лицо" в политике получили, что хотели.

Позже, после того, как НАБУ выступило с опровержением, Нусс назвал комментарий Бюру "плевком в лицо украинцам".

Журналист Алена Яхно уверена, что если размещение рекламы на ситилайтах действительно провокация, в НАБУ легко раскрутят цепочку: рекламщик - посредник - заказчик.

Участник общественной организации "Демократична Сокира" Антон Швец , считает, что такой объем рекламы означает, что следов заказчиков ее размещения будет немало.

"Так что все достаточно быстро поймут кто исполнитель и не исключено, что все быстро поймут кто заказчик. Я бы сказал, что логичнее всего было бы обвинить в этой заказухе, например, Юрия Витальевича, но я знаю людей, которые с ним работают и как-то слабо верю, что у них так проснулся такой внезапный креатив. Хотя то что креатив проснулся ровно на половину и дальше начнется обсер, да и плюс общая реализация и факап сейчас развернется это вполне на них похоже - ребята крепкие тактики, но макиавелианская стратегия и неожиданные подлые удары совсем не их стиль. Юрий Витальевич, если это вы, то ваша новая политическая карьера, начнется показательного прыжка в говно. Если не вы, то вам бы лучше найти тех, кто это сделал и слить, а не работать службой постинга в каментах у НАБУ", - отметил Швец.

Журналист Вячеслав Чечило считает, что "пнуть" Сытника не получилось:

"В метрополитен теперь, наверное, придут следователи НАБУ. И зачем это все было? Что хотели показать? Что Сытник пиарится на внешних носителях? Народ такое не любит, да. И это был бы хороший ход, если бы… Порошенко не пиарился там же. "Сытник такой же как Порошенко" - охрененный мессидж, поздравляю.

Хотели, чтобы вашу причастность нельзя было вычислить? Тогда зачем с самого утра устраивали перекличку порохоботов? С таким же успехом можно было просто на сайте АП разместить объявление: "Да, это мы".

Зачем демонстрировать киевлянам, что их считают недоумками? Что они на такое клюнут. Да, многие клюнут. Но многие и не клюнут и объяснят тем, кто по наивности поверил. Неумелый "черный пиар" это плевок прежде всего в потребителя информации, а не в того, против кого такой пиар нацелен. У вас слишком много избирателей? Теперь стало меньше, поздравляю! Украинские политтехнологии иногда настолько креативные, что, вроде бы и не имеешь к этому никакого отношения, а стыдно тебе".