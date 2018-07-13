Самым глупым в истории с визитом Сытника к Порошенко оказался Запад

Казалось бы, что накануне президентских выборов Тимошенко могла только мечтать о таком подарке от журналистов программы "Схемы", как доказательство ночного свидания директора НАБУ Сытника с Президентом и его, как утверждают те же журналисты, смотрящим за силовыми структурами г-ном Грановским.

Вокруг этого красноречивого факта, не оставляющего уже никаких сомнений в циничном и лицемерном отношении Президента к своему народу и западным партнерам, можно было бы построить целую предвыборную компанию, как некогда ЮВТ построила ее вокруг "дачи Януковича".

Казалось бы - такая удача! Можно было бы орать на трибуне ВР, можно было бы потребовать президента и Сытника прийти в Раду, блокировать трибуну, покинуть заседания ВР, собрать послов западных стран и сделать перед ними заявление, начать процедуру импичмента и многое другое. Короче, при желании , можно было бы просто втоптать Порошенко в дерьмо. Однако, ни Тимошенко, ни другие непримиримые и пламенные оппозиционеры и борцы с коррупцией этого не сделали. Все сделали вид, что ничего не произошло.

Почему? Потому , что готовность г-на Сытника по ночам приезжать к президенту наша элита считает очень полезным качеством директора НАБУ. Возможно самым полезным. Это качество может очень пригодиться после ухода Порошенко. Такие люди в силовых структурах очень ценятся при любой власти. А иметь человека с такими качеством во главе НАБУ это вообще редкая удача!

Самым глупым и наивным во всей этой истории с антикоррупционными органами - НАБУ, САП, НАПК, которые тотально коррумпировались еще на стадии своего создания, оказался , конечно, же Запад. Который, похоже, уже стал понимать всю безнадежность своих попыток и настаивает на создании АКС уже только по инерции. Все что смог сделать Запад - это отомстить Порошенко на саммите НАТО и потребовать от него повышения цена на газ на 40% в качестве условия возобновление кредитования. Это чтобы, так сказать, закрепить народную любовь к Петру Алексеевичу, который поставит свою подпись под меморандумом о транше.

Кстати, когда Сытник начал компанию против Холодницкого, обвиняя его в коррупции, он напоминал собой проститутку , которая обвиняла свою соратницу по борделю в том , что она симулирует оргазм с клиентами. Но подобное поведение силовиков и есть их главная архетипическая черта.

Андрей Головачев, политический эксперт