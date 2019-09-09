В Феофании поделились подробностями состояния здоровья освобожденных украинцев

Сильно пошатнулось здоровье в российской тюрьме у Станислава Клыха / УНИАН

Заместитель главного врача Феофании Андрей Строкань заявил, что все освобожденные в результате обмена пленных украинцы требуют лечения, каждому в больнице назначили свой курс, однако в интенсивной терапии никто не нуждается.

Как сообщает ТСН, всем узникам необходимо пройти реабилитацию в результате постизоляционного синдрома, поэтому с ними будут работать психологи.

Наиболее критическая ситуация наблюдается у Станислава Клыха, который после выхода из самолета в Борисполе выглядел дезориентированным. Однако по его состоянию здоровья предварительных комментариев и прогнозов никто не дает. Рядом с ним находится мать Тамара Ивановна, которая очень озабочена состоянием сына. Освобожденный Николай Карпюк пояснил, что в российской тюрьме Клых подвергался пыткам, вследствие чего его психологическое состояние очень тяжелое.

Читайте такжеЗеленский после обмена пленными позвонил ПутинуВечером стало плохо 57-летнему Эдему Бекирову, ему оказали необходимую медицинскую помощь и уже перевели из реанимации в стационар. К крымскому татарину приехала жена Гульнара, чтобы оказать ему поддержку в больнице. Бекиров на протяжении 19 лет более сахарным диабетом и пережил ампутацию конечности. Сейчас он находится под капельницей и пробудет в Феофании не менее месяца. Супруга жалуется, что в Симферопольском СИЗО ее мужу не предоставляли необходимую медицинскую помощь.

Тех, кто находится в больнице, сегодня пришли проведать освобожденные узники, которые чувствуют себя лучше. Приходил в больницу Александр Кольченко, Артур и Евгений Пановы. Также в больницу вернулся Владимир Балух для прохождения необходимых процедур.

Отец Павла Гриба сказал по телефону, что его сын вернется в больницу завтра. Ожидают в Феофании и Олега Сенцова. Медики отмечают, что узникам сейчас необходимо спокойствие.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.