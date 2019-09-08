"Из развлечений - только радио": бывший пленник Кремля Гриб рассказал о годах заключения в РФ

8 сентября 2019, 11:49

Павел Гриб не сомневался, что обмен пленными между Киевом и Москвой рано или поздно произойдет.

Павел Гриб
Павел Гриб вернулся домой 7 сентября / Фото УНИАН

21-летний Павел Гриб, который 7 сентября в рамках обмена вернулся в Украину после незаконного заключения в России, дал свое первое интервью и рассказал, как долго ждал обмена и что с ним происходило в последние несколько недель перед возвращением на родину. 

По словам Гриба, он не сомневался, что обмен пленными между Киевом и Москвой рано или поздно произойдет.

"Я все время знал, что он будет. Не на 100%, но никаких причин того, что этого не произойдет, не было. Два года и две недели ждал его (обмена,- ред.). Но, я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2", - рассказал бывший пленник Кремля в интервью УНИАН.

В Москву его перевезли 16 августа и просили написать прошение о помиловании. Молодой человек отказался. После этого его отправили в одиночную камеру, не дали мыло, не разрешили переодеться.

"Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику "Метро 2033" (описывает жизнь людей в московской подземке после ядерной войны, - ред.). Затем были еще книги, рисовал рисунки - всякие узоры. Делать было нечего - начал рисовать, чтобы подарить друзьям, когда вернусь", - рассказал Гриб.

Через три недели пленника разбудили посреди ночи и сказали собирать вещи.

"Увели. Слышу в другом крыле люди перекрикиваются "Слава Украине". Открываются двери. Идут в форме, затем в черном с флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: "О, зоной пахнет". Думаю: "Сейчас будет "мероприятие" (избиение заключенных). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их - более сорока. Ждали, ждали, ждали. Повели в автобус там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвою было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремля. Затем самолет", - рассказал Павел.

По его словам, он пока не стоит планы на будущее. В ближайшее время хочет отдохнуть и посмотреть новости.

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Напомним, Павла Гриба задержали российские силовики 28 августа 2017 года в белорусском Гомеле. 19-летний юноша поехал на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. 

О задержании Павла Гриба заявил его отец - тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины. Позже стало известно, что украинца держат в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".

7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными.  По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".

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Россия политзаключенные Лефортово обмен пленными Павел Гриб новости Украины
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