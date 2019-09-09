"Ночной мститель": в Киеве подстрелили мужчину - СМИ

В Киеве выстрелили в мужчину, узнали журналисты / SKELET-info

В ночь на понедельник, 9 сентября, в Киеве на Троещине неизвестный злоумышленник ранил 31-летнего мужчину в ногу.

Стрельба произошла на ул. Теодора Драйзера, 11а, пострадавший пил пиво в компании, сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейские узнали об инциденте около 02:25. Возможно, в мужчину стрелял человек, который был недоволен поведением компании и решил ей отомстить.

"…пострадавший находился в компании молодых людей. Они распивали пиво. В какой-то момент 31-летний мужчина услышал звук выстрела и увидел, что из его ноги идет кровь. Откуда стреляли - неизвестно", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве на ул. Ивана Федорова в троллейбусе мужчина стрелял по пассажирам, пострадали два человека и попали в больницу. По словам очевидцев, стрелок был одет в джинсы, куртку песочного цвета и имел при себе черный рюкзак.