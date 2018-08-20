Ранен охранник, погиб коп. В Харькове у горсовета произошла стрельба

В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп / hk.npu.gov.ua

В ночь на понедельник, 20 августа, в центре Харькова — возле горсовета — злоумышленник устроил стрельбу, был ранен охранник органа власти.

Правоохранители узнали об инциденте около 00:37, стрелок ранил одного из прибывших копов, пострадавший умер в больнице, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

"… в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается", — сказал начальник ГУНП в регионе Олег Бех.

По его словам, охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Напомним, 12 августа вечером в Шевченковском районе Киева трое злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшение и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot.