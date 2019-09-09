"Прыгали от счастья": родные Олега Сенцова приехали на встречу к нему: видео

Людмила Сенцова с внуком / скриншот из видео

Через день после освобождения из застенков российской тюрьмы Олег Сенцов смог встретиться со всеми своими родными, которые приехали из оккупированного Крыма.

Как говорится в сюжете ТСН, мать, сын и жена Олега Сенцова приехали в Киев из аннексированного Крыма.

Журналисты крымскотатарского канала ATR смогли взять у матери Сенцова флэш-интервью.

"Я же знала, что меня впереди ждет. Все нормально. [...] Счастье, вот такое счастье, оно такое неожиданное какое-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все", − рассказала Людмила Сенцова.

По ее словам, у нее уже готова фраза, которую женщина скажет, увидев сына.

"Скажу: спасибо сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо", − заявила Людмила Сенцова.

Напомним, ранее украинский обмудсмен Людмила Денисова рассказала о том, как в Украине позаботились о Сенцове и Кольченко. Ранее Олег Сенцов завел странички в соцсетях.