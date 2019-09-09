Обмен пленными: в чем ловушка Кремля и что РФ сделает с Цемахом — адвокат

9 сентября 2019, 23:45

Что касается 24 украинских моряков, то уголовное дело против них в России продолжается.

Обмен пленными: в чем ловушка Кремля и что РФ сделает с Цемахом — адвокат
Обмен пленными: в чем ловушка Кремля и что РФ сделает с Цемахом — адвокат / Фото: Офис президента

Россия вполне может выдать Голландии ключевого свидетеля по делу о крушении малазийского боинга на Донбассе Владимира Цемаха, заявил российский адвокат Николай Полозов.

"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", — пояснил Полозов в эфире Радио НВ.

Читайте такжеНидерланды объявили виновных в крушении боинга на Донбассе: среди них украинецБолее того, все необходимые для трибунала в Гааге показания Цемах уже дал перед своим обменом.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и так далее. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и остальные доказательства", — пояснил эксперт.

Что касается 24 украинских моряков, то уголовное дело против них в России продолжается.

"В России они остаются обвиняемыми. Продолжается уголовное дело. То есть им только изменили меру пресечения", – заявил Полозов Обозревателю.

Если же моряки не явятся на следственные действия (их могут вызвать на них), то Россия вполне способна объявить украинцев в международный розыск.

"Это позволит российским властям вынести им заочный судебный приговор", – пояснил адвокат.

Таким образом, дальнейшая судьба моряков будет решаться посредством переговоров.

Пока что Кремль пытается преподнести освобождение моряков как независящий от решения Международного трибунала жест своей доброй воли.

"В Кремле риторика специфическая. Для них крайне важно утверждать, что трибунал не имеет для них никакого значения. И чтобы это (освобождение моряков – ред.) не выглядело как прямое выполнение приказа трибунала, добавили еще несколько политзаключенных и назвали это "большим обменом", – поделился своим мнением Полозов.

Читайте такжеДва возможных сценария на Донбассе после обмена пленнымиРанее сообщалось, что Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе корабли. Для России важно выполнить решение международного трибунала по морскому праву, заявил координатор группы адвокатов 24 украинских моряков.

Напомним, 9 сентября стало известно, почему Зеленский отдал Цемаха Путину. Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, заявил, выдача России Владимира Цемаха не будет иметь для Украины каких-либо политических последствий.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

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