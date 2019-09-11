В Сети появились данные о кадровых чистках в верхушке Нацполиции

Вячеслав Аброськин / ТСН

В верхушке Главка Нацполиции Украины уже в ближайшее время будут проведены серьезные кадровые перестановки - увольняются трое заместителей его рукодителся Сергея Князева.

Соответствующая информация содержится в реестре деклараций уполномоченных лиц. Декларации перед увольнением подали заместитель председателя Нацполиции –начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя Нацполиции – начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец, а также первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин.

Напомним, ранее, несмотря на то, что глава МВД Арсен Аваков сохранил свою должность, было официально объявлено об увольнении его заместителя и экс-начальника Главка Нацполиции Вадима Трояна.