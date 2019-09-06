Кабмин уволил ближайшего заместителя главы МВД Авакова

Вадим Троян / УНИАН

В пятницу, 6 сентября, во время заседания Кабмина чиновники согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы правительства. В частности, было согласовано увольнение замминистров социальной политики Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбиры.

Также в Кабмине утвердили увольнение заместителя главы МВД и экс-начальника Главка Нацполиции Вадима Трояна, замглавы Министерства по делам ветеранов Александра Терещенко и Геннадия Плиса из Секретариата правительства.

Напомним, ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов в Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов.