Кабмин уволил ближайшего заместителя главы МВД Авакова

Экс-глава Нацполиции Вадим Троян лишился нынешней должности в МВД
В пятницу, 6 сентября, во время заседания Кабмина чиновники согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы правительства. В частности, было согласовано увольнение замминистров социальной политики Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбиры.
Также в Кабмине утвердили увольнение заместителя главы МВД и экс-начальника Главка Нацполиции Вадима Трояна, замглавы Министерства по делам ветеранов Александра Терещенко и Геннадия Плиса из Секретариата правительства.
Напомним, ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов в Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов.