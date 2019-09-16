"Выбл*док, за копейку удавится!": сеть яростно набросилась на водителя, который высадил девочку-инвалида

Маршрутчик высадил девочку-инвалида с автобуса / facebook.com/Анна Магро

В Днепре водитель выгнал из салона последней вечерней маршрутки13-летнюю девочку с инвалидностью.

Об инциденте рассказала на своей странице в Facebook мама подростка Анна Магро.

По ее словам, девочка днем поехала гулять к подруге, туда она ее отвезла на машине, обратно школьница возвращалась на маршрутке №58.

Водитель после того, как девочка села на остановке и проехала 10 минут, потребовал оплату за проезд. Девочка показала ксерокопию удостоверения об инвалидности. На что маршрутчик потребовал показать оригиналы документов, либо заплатить 7 грн за проезд.

"До сегодняшнего дня копия всегда подходила, да и давать ребенку оригинал удостоверения - нецелесообразно. Все присутствующие в маршрутке пытались заступиться за дочку, но водитель проявил максимальную бесчеловечность и высадил ее на незнакомой ей улице в полной темноте! Дочка испугалась, и вся в слезах позвонила мне. Позже оказалось, что это был последний автобус, при этом водитель знал это! И выкинул девочку одну поздним вечером!", - возмутилась Магро.

Женщина попыталась поговорить по телефону с водителем, но он, по словам мамы, "вел себя неадекватно", и отказался называть фамилию.

"Деньги были, просто она не подумала, что будет проблема с ксерокопией (не когда не было), поэтому все потратила. Но мы уже поняли нашу ошибку, что надо давать оригинал, но надо оставаться людьми. Пойти на встречу, объяснить, что в следующий раз по ксерокопии она не проедет. И тем более она сказала ему что мама будет ее встречать и заплатит деньги", - добавила Магро.

Женщина показала номер маршрутки водителя / facebook.com/Анна Магро

В сети бурно отреагировали на произошедшее – одни требовали справедливости и даже расправы над водителем, другие же указали на то, что в общественном транспорте льготникам нужно показывать оригиналы документов.

"Тварь отмороженная!", "Бумеранг прилетит к дяде... Сдается мне, что это не первый обиженный ребенок в его карьере", "Урод! За копейку удавится!", "А что, некому было этому выбл*дку 7 грн в сосало затолкать? Судя по всему, его это ждет в ближайшем будущем", "Какой ужас! А если бы, не дай Бог, с ребенком что-то случилось? Как он мог не подумать об этом?", "Все знают - по копиям пенсионных и льготных проезда нет! Зачем изначально нарываться на конфликт? Сейчас на принтере любую "копию" можно склепать!", - писали юзеры.

Ранее в Днепре маршрутчик обложил матом пассажирку с льготами.