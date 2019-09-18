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Дискриминация: Рада рассмотрит отмену акциза на ввоз авто

18 сентября 2019, 16:21

Авторы документа считают, что действующие акцизные ставки противоречат Налоговому кодексу.

Авто с еврономерами
Авто с еврономерами / УНИАН

Депутаты Верховной Рады намерены отменить акциз на ввоз автомобилей в Украину. Соответствующий законопроект №2132 зарегистрировали в парламенте, сообщает Finance.ua.

По мнению авторов документа, действующие акцизные ставки противоречат Налоговому кодексу, в частности определению социальной справедливости. Так, налоги и сборы в Украине должны устанавливаться согласно платежеспособности населения.

В проекте закона указано, что люди с низкой платежеспособностью покупают дешевые авто, но высокие ставки акциза не позволяют этого сделать, что является налоговой дискриминацией украинцев. В связи с этим политики предложили снизить налоги для дешевых авто.

Напомним, что ранее украинский парламент перенес внедрение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

налоги Налоговый кодекс ввоз авто
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