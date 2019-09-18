Дискриминация: Рада рассмотрит отмену акциза на ввоз авто

Авто с еврономерами / УНИАН

Депутаты Верховной Рады намерены отменить акциз на ввоз автомобилей в Украину. Соответствующий законопроект №2132 зарегистрировали в парламенте, сообщает Finance.ua.

По мнению авторов документа, действующие акцизные ставки противоречат Налоговому кодексу, в частности определению социальной справедливости. Так, налоги и сборы в Украине должны устанавливаться согласно платежеспособности населения.

В проекте закона указано, что люди с низкой платежеспособностью покупают дешевые авто, но высокие ставки акциза не позволяют этого сделать, что является налоговой дискриминацией украинцев. В связи с этим политики предложили снизить налоги для дешевых авто.

Напомним, что ранее украинский парламент перенес внедрение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.