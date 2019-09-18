Захват моста Метро в Киеве: приехал Аваков, Кличко и снайперы, "террористу" дали рацию

К мосту Метро подтянулись снайперы / УНИАН

В среду, 18 сентября, в Киеве захватили в заложники мост Метро. Чтобы начать переговоры, правоохранители отправили мужчине телефон или рацию.

По информации, журналистов держат на расстоянии, не подпускают близко к мосту, выезды перекрыты, у моста дежурит скорая.

"У него взрывчатка и оружие, отметили в полиции", сообщает hromadske.ua.

В настоящее время, согласно данными СМИ, на место прибыли снайперы и министр МВД Арсен Аваков.

Кроме того, журналисты сообщили, что на место происшествия на велосипеде приехал мэр Киева Виталий Кличко.

При этом минер осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Данные действия полицией были квалифицированы как теракт. Мост перекрыт с обеих сторон. Также запрещено автомобильное движение и остановлено курсирование поездов на красной ветке столичного метрополитена от станции Арсенальная до станции Дарница.

"Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко в Facebook.

Также стало известно, что мужчина, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, сбил беспилотник, запущенный правоохранителями.

Читайте такжеЗахват моста Метро: все, что известно о террористе и его требованияхНапомним, ранее сообщалось, движение киевского метро по красной ветке в среду, 18 сентября, ограничили, из-за угрозы взрыва.

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено", - было сказано в сообщении Метрополитена.