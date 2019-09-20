Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки

Валерий Евдокимов стал председателем Службы внешней разведки Украины.
Председателем Службы внешней разведки Украины назначен Валерий Евдокимов.
Соответствующий указ президента Владимира Зеленского № 710/2019 от 20 сентября опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Отметим, что предыдущим указом № 709/2019 Евдокимов был освобожден от должности заместителя председателя СВР.
Напомним, ранее Владимиром Зеленским был уволен с должности главы Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев.