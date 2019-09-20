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"Зеленский уже косячит": эксперт рассказал, что может обрушить рейтинг президента

20 сентября 2019, 13:08

Главными рисками для президента является надвигающийся кризис и конфликт на Донбассе, считает Юрий Романенко.

Владимир Зеленский
Политолог рассказал о "косяках" президента / Фото: УНИАН

Деятельность новой власти, в частности, президента Владимира Зеленского, необходимо оценивать критически, заявил политолог Юрий Романенко.

"Нужно критиковать Зеленского. Он уже косячит", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

В качестве примера он напомнил, что первые шаги Петра Порошенко на президентской должности не вызывали серьезной критики, ведь сначала пятому президенту дали определенный карт-бланш.

Романенко также считает, что одним из ключевых факторов, который может обрушить рейтинг Зеленского, является внешний экономический кризис.

Читайте такжеКак Путин превращает Зеленского в Порошенко"Он может быть очень тяжелым для нас потому что Украина входит в него на порядок более слабой чем в 2008 году", - пояснил эксперт.

По его мнению, еще одним риском является конфликт на Донбассе. 

Он добавил, что решение необходимо найти с учетом того, что возможная автономия Донбасса, зафиксированная в Конституции, может привести к распаду государства. Еще одним важным вопросом является предоставление амнистии участникам конфликта. Однако амнистия должна быть такой, чтобы после этого не началась гражданская война, резюмировал Романенко.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата в Главреде заявил о том, что обмен пленными между Украиной и Россией был выгоден Владимиру Зеленскому, и Владимиру Путину.

рейтинг Владимир Зеленский Юрий Романенко
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