"Зеленский уже косячит": эксперт рассказал, что может обрушить рейтинг президента

Политолог рассказал о "косяках" президента / Фото: УНИАН

Деятельность новой власти, в частности, президента Владимира Зеленского, необходимо оценивать критически, заявил политолог Юрий Романенко.

"Нужно критиковать Зеленского. Он уже косячит", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

В качестве примера он напомнил, что первые шаги Петра Порошенко на президентской должности не вызывали серьезной критики, ведь сначала пятому президенту дали определенный карт-бланш.

Романенко также считает, что одним из ключевых факторов, который может обрушить рейтинг Зеленского, является внешний экономический кризис.

Читайте такжеКак Путин превращает Зеленского в Порошенко"Он может быть очень тяжелым для нас потому что Украина входит в него на порядок более слабой чем в 2008 году", - пояснил эксперт.

По его мнению, еще одним риском является конфликт на Донбассе.

Он добавил, что решение необходимо найти с учетом того, что возможная автономия Донбасса, зафиксированная в Конституции, может привести к распаду государства. Еще одним важным вопросом является предоставление амнистии участникам конфликта. Однако амнистия должна быть такой, чтобы после этого не началась гражданская война, резюмировал Романенко.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата в Главреде заявил о том, что обмен пленными между Украиной и Россией был выгоден Владимиру Зеленскому, и Владимиру Путину.