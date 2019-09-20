Россияне в Крыму устроили милитаристский шабаш с детьми: опубликовано фото

То самое мероприятие / Facebook А Штефана

В Евпатории (аннексированный у России полуостров Крым) россияне устроили милитаристско-пропагандистскую акцию вместе с детьми.

Соответствующие снимки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Россияне переодели детей-дошкольников в военную форму и привлекли их во время открытия "памятного знака" в честь "советских воинов-интернационалистов".

"Оккупированная Евпатория. Очередной знак со списком стран, где были советско-российские "ихтамнеты", но Украину туда пока не включили. Как всегда к этому действу привлекли детей в камуфляже. Инфицирование молодежи продолжается", – возмущенно написал Штефан.

Напомним, ранее в Сети показали снимок "процветающего" Севастополя при россиянах. Позднее в интернете показали пустынные пляжи аннексированного Крыма.



