Опубликовано видео стрельбы Белько по полицейскому квадракоптеру

Алексей Белько вел огонь по квадрокоптерам полиции / Скриншот

Бывший боец АТО Алексей Белько, задержанный после угрозы взорвать мост Местро в Киеве, вел огонь по полицейским квадрокоптерам из с турецкой гладкоствольного ружья Hatsan Escort.

На видео, опубликованном директором департамента коммуникации МВД Украины Артемом Шевченко, видно, что Белько произвел несколько выстрелов по дронам полицейских.

В результате Белько попал в один из квадрокоптеров, который упал в Днепр. При это на видео также есть кадры с квадрокоптера, который впоследствии сбил бывший атошник.

"Как написал кто-то из россиян в комментах под главной новостью "если у укропов в ССО начальник радиостанции радиоцентра полевого узла связи под наркотой так стреляет, то предстявляем, что там за бойцы служат", - написал Шевченко в Facebook в подписи к видео.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, суд Днепровского райсуда Киева принял решение об аресте Белько на 60 дней с возможностью внесения залога в 288 тысяч гривен.

Как известно, в среду вечером, 18 сентября, в Киеве на мосту Метро Белько, выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

На следующий день стало известно, что с Белько сняли подозрение в терроризме, а глава МВД Арсен Аваков хочет взять его на поруки.