"Явка обязательна": пятилетний малыш получил повестку из военкомата

5-летнему Ивану Михальчуку предложили прописаться в призывном пункте

В пгт Гребенки Васильковского района Киевской области пятилетний ребенок получил повестку из военкомата.

В документе подчеркивалось, что Иван Михальчук, согласно Закону Украины Об общей воинской повинности и военной службе, подлежит прописке в призывном пункте.

В военкомате малышу предложили до 23 сентября явиться в сельсовет с одним из родителей. При этом указано, что явка обязательна. При себе призывнику необходимо иметь ряд документов.

Читайте такжеВ Киеве призывников-"уклонистов" ловят прямо возле метро: опубликовано фотоСоответствующее фото повестки из военкомата в Facebook опубликовала мать Ивана Михальчука Екатерина.

"Тот случай, когда no comments... Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет", - написала женщина в комментарии к фото.

В свою очередь в селсовете признали, что допустили ошибку и отметили, что "не ошибается тот, кто ничего не делает".

/ Фейсбук Е.Михальчук

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.