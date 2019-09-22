Пьяный "байкер" прокатился по мосту Кличко в Киеве

Водителя электромопеда, который нарушил ПДД, остановили патрульные / Фото Telegram-канал патрульной полиции Киева

На многострадальном мосту Кличко в центре Киева, который то и дело идет трещинами, поймали водителя с явными признакам опьянения. Горе-"байкер" решил прокатиться на електромопеде по велодорожке пешеходно-велосипедного моста.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, около 9 утра. Водителя электромопеда, который нарушил ПДД, остановили патрульные. При проверке документов у 31-летнего водителя обнаружили отсутствие соответствующей водительской категории для управления таким видом транспорта. Кроме того, как сообщают в полиции, у водителя были явные признаки опьянения.

"Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте остановки, так и в медицинском учреждении", - отметили в патрульной полиции.

Инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД (ч.2 ст.126 КУоАП) и составили протокол за управление в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП). Помимо уже выписанного штрафа на 510 гривен водителя ждет суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии в размере 10 200 гривен и на один год лишить его права управления транспортными средствами.

Напомним, 17 июня по мосту Кличко в Киеве рассекал водитель на джипе марки Mercedes. Позже патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост.