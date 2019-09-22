  1. Главная
  3. Украина

Пьяный "байкер" прокатился по мосту Кличко в Киеве

22 сентября 2019, 15:57

Горе-водителя ждет суд, который может наложить штраф за управление транспортом в нетрезвом состоянии в размере 10,2 тыс. гривен.

мост Кличко, мопед
Водителя электромопеда, который нарушил ПДД, остановили патрульные / Фото Telegram-канал патрульной полиции Киева

На многострадальном мосту Кличко в центре Киева, который то и дело идет трещинами, поймали водителя с явными признакам опьянения. Горе-"байкер" решил прокатиться на електромопеде по велодорожке пешеходно-велосипедного моста.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, около 9 утра.  Водителя электромопеда, который нарушил ПДД, остановили патрульные. При проверке документов у 31-летнего водителя обнаружили отсутствие соответствующей водительской категории для управления таким видом транспорта. Кроме того, как сообщают в полиции, у водителя были явные признаки опьянения.

"Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте остановки, так и в медицинском учреждении", - отметили в патрульной полиции.

Инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД (ч.2 ст.126 КУоАП) и составили протокол за управление в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП). Помимо уже выписанного штрафа на 510 гривен водителя ждет суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии в размере 10 200 гривен и на один год лишить его права управления транспортными средствами.

Напомним, 17 июня по мосту Кличко в Киеве рассекал водитель на джипе марки Mercedes. Позже патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост.

Киев полиция мопед мост Кличко новости Киева
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:31
Гороскоп на 23 сентября 2019: кому грозят аварии, травмы и проблемы на работе
15:57
Пьяный "байкер" прокатился по мосту Кличко в Киеве
15:30
Прослушка в кабинете Трубы: в ГБР раскрыли детали скандала Видео
15:23
В Киеве мужчина упал с моста прямо под колеса авто Фото Видео
14:57
"Насилие над Путиным": в РФ суд решил судьбу якутского шамана Габышева Видео
14:52
В украинском городе внезапно выпал сентябрьский снег
14:29
Фото "похожего на Сердючку" Путина с "блином" на голове порвало Сеть
14:25
Россию вышвырнут с Олимпиады-2020: в WADA назвали причину
13:51
"Стоять, сука": винницкие ультрас заставили игроков Нивы раздеться на стадионе Видео
13:50
Снег, морозы и неожиданное потепление: стал известен прогноз погоды на октябрь-ноябрь 2019
13:32
Черно-красный маникюр – самый красивый маникюр осени 2019 – 30 фото Фото Видео
13:25
Пьяное ДТП в Хмельницкой области: Ford впечатался в столб, шестеро погибших и пострадавших Фото Видео
13:12
"Дать по морде": в РПЦ нашли способ, как отучить детей материться
12:43
Приближается буря: синоптик предупредил украинцев об опасности
12:19
О раке знала давно: подруга Заворотнюк рассказала о болезни актрисы
11:55
"Не первые, кто хотел засадить": Порошенко оценил свои шансы оказаться за решеткой Видео
11:31
Шойгу вспомнил крестины в Украине и уточнил, когда наступит мир между "братскими народами"
11:28
Отравление Новичком: пострадавший от яда британец подает в суд на РФ
11:00
Курс доллара пробьет новое дно: эксперт дал прогноз на неделю
10:58
Россия пытается опустить на Чёрное море "железный занавес": в НАТО забили тревогу Видео
10:26
"В глаза не видел": Порошенко открестился от формулы Роттердам+
10:17
Почему не стоит опасаться возможной отмены встречи Трампа и Зеленского мнение
09:58
Поправилась на 20 кг: появились новые данные о состоянии Заворотнюк Видео
09:54
"Понос говна": "ненасытный барыга" Порошенко затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова Видео
09:35
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргарине Фото
09:27
Залили лица белой краской: вандалы испортили надгробные памятники воинам АТО Видео
09:17
"С Земфирой я прощаюсь навсегда": "тень" довольного Суркова на фото наделала шума в Сети
09:06
Как Газпром провалил план Путина по Украине мнение
08:43
Россия требует дружбы с Украиной, и для многих украинцев это взаимно мнение
08:37
"Как будто патриарха встречают": "хитрий лис" Порошенко "разбегался по народу" Видео
07:32
Путин смертельно надоел россиянам мнение Видео
07:29
Телефонный разговор Трампа и Зеленского: неугомонный Байден накаляет ситуацию Видео
07:13
Порошенко с помощью Бурисмы обеспечил себе неприкосновенность мнение
07:10
Обозреватель раскрыла, какой "диагноз" в Кремле поставили Зеленскому
06:50
Гороскоп на сегодня: кому грозят провалы, атака вирусов и плачевный флирт
06:36
Расслабляться рано: астролог рассказал, почему будет "трясти" Россию
06:10
Есть ли шансы на окончание войны на Донбассе мнение
05:55
Боб – самая удачная женская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 33 фото Фото Видео
05:40
Осеннее равноденствие 2019: эзотерика и ритуалы дня
05:16
Землю окружили планеты-"мясники": Нибиру начала кровавое вторжение - уфологи
04:58
Трамп засекретил разговор с Зеленским: Байден потребовал продолжения банкета Видео
04:30
ЭКО, стволовые клетки и омоложение: медики пролили свет на историю болезни Заворотнюк Фото Видео
04:12
"Торговля мертва, облавы": блогер рассказал о ситуации в Донецке
03:49
Эксперт назвала важное правило относительно пластиковых бутылок
03:21
Журналист сказал, чего Путин боится в тысячу раз больше террористов
02:52
"Никто и не говорил, что она умная": "криворукая" Мелания Трамп знатно оконфузилась - видео Видео
02:32
Ученые назвали повышающие настроение ароматы
02:25
В Азовском море у берегов России произошло ЧП
02:03
Умер владелец гостиничного бизнеса Hilton
01:57
Зеленскому грозит серьезное давление Белого дома - обозреватель Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять