Жуткое ДТП под Житомиром: врач рассказал о судьбе пострадавших

На трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП / npu.gov.ua

Десятеро пострадавших в смертельной аварии в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области находятся в больнице. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения Анатолий Благодыр, передает OBOZREVATEL.

При этом врач указал, что семеро пострадавших находятся в травматологии, а еще трое в реанимации. По оценкам медиков, их состояние средней тяжести, но их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, один и з пострадавших в ДТП потерял супругу, но врачи пока еще не сообщили печальную новость.