Жуткое ДТП под Житомиром: врач рассказал о судьбе пострадавших

Всего в больнцу поступили десять человек.
Десятеро пострадавших в смертельной аварии в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области находятся в больнице. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения Анатолий Благодыр, передает OBOZREVATEL.
При этом врач указал, что семеро пострадавших находятся в травматологии, а еще трое в реанимации. По оценкам медиков, их состояние средней тяжести, но их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, один и з пострадавших в ДТП потерял супругу, но врачи пока еще не сообщили печальную новость.
Напомним, что жуткое смертельное ДТП произошло 22 сентября в Житомирской области, в результате девять человек погибли.