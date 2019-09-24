"Пахан выбрасывает, как половую тряпку": в сети бурно отреагировали на желание Януковича вернуться в Украину

Виктор Янукович намерен вернуться в Украину / Вголос

Новость о том, что сбежавший после Революции достоинства из Украины бывший президент Виктор Янукович собирается вернуться из России в Украину, всколыхнула сеть.

Адвокат экс-гаранта Виталий Сердюк заявил, что Янукович находится в РФ временно, и хочет вернуться на родину. Юзеры Twitter и Facebook бурно отреагировали на это желание "легитимного", и стали над ним насмехаться – мол, пускай возвращается, но только в "белых тапочках".

"Бесполезный шлак. Отработанный материал. Пахан выбрасывает за дверь, как половую тряпку. Дело Украины теперь правильно определить судьбу этой тряпки", "Конечно вернется. В ящике. Никто не против", "Следующий этап - Путин на коне с лавровым венком", "Шапки у лохов в вокзальных туалетах воровать?", "Пусть возвращается! Два срока у него есть - отсидит и третий!", "Мне нужна твоя шапка", "Айл би бэк - в белых тапочках", - писали юзеры.

Также в сети стали создавать фотожабы на камбэк Януковича – например, издание Слово и Дело на постере Терминатора вместо Арнольда Шварценеггера изобразили "легитимного" с знаменитой фразой I’ll be back.

На другом фото он предстает в образе Мориарти с надписью Miss me?

Напомним, в январе 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве агрессору и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Ранее эксперт сравнил власть Зеленского и Януковича.