"На*уя вы вопросы задаете тупые?": Филатов на сессии жестко обматерил депутата, видео 18+

Борис Филатов обматерил депутата на сессии горсовета / Скриншот

Мэр Днепра Борис Филатов во время сессии городского совета обматерил депутата.

На видео зафиксировано, как депутат Александр Куприенко задал Филатову вопрос - почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуется на сайте горсовета.

Градоначальник отреагировал достаточно резко, не подбирая выражений.

"А вы знаете о существовании системы ProZorro, которая, по своим данным, нашу территориальную громаду ставит чуть ли не на четвертое место в Украине? Знаете или нет? Скажите, да или нет? Да? А на*уя вы вопросы такие задаете тупые?", - ответил Филатов.

Любопытно, что сидящие в зале депутаты засмеялись и стали аплодировать такой реплике мэра.

В сети же не одобрили такую манеру общения Филатова, решив, что он решил "закосить" под градоначальника Харькова Геннадия Кернеса.

"Быдло и конь резиновый", "Отношение к работе и как следствие к народу - на лицо…", "Типа закос под Кернеса? Только вот Кернеса харьковчане любят!", - писали юзеры.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сучим псом" за халатность к своим обязанностям.

Ранее Филатов рассказал, как пил пиво с Зеленским.