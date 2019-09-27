Туристам в Чернобыле разрешат потрогать самую главную кнопку

Чернобыль переживает туристический бум / Reuters

После выхода на экраны нашумевшего мини-сериала Чернобыль от HBO, количество желающих посетить зону отчуждения значительно возросло – с начала года город-"призрак" Припять посетили почти 85 тысяч туристов. При этом для туристов готовят новые, еще более экстремальные маршруты.

В частности, как сообщает ТСН, открыт доступ к пульту управления четвертым энергоблоком. В ту трагическую ночь в апреле 1986 года за пультом был Леонид Топтунов - именно он помогал локализовать аварию и подавал воду в реактор. Меньше чем через три недели после этого он умер.

Напомним, сериал Чернобыль спровоцировал туристический бум. Турагентства, которые занимаются экскурсиями в зону отчуждения, отмечают, что спрос на туры вырос на 40 процентов по сравнению с маем 2018 года. Англоязычные однодневные туры обычно стоят около 100 долларов за человека, для граждан Украины – от 1300 гривен.