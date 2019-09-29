  1. Главная
  3. Украина

"Плачу деньги, он должен танцевать": "лоханка" Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксиста

29 сентября 2019, 12:03

Ницой разродилась длинным сообщением в социальной сети Facebook о таксисте, который отказался  разговаривать с ней на украинском языке.

Ницой
Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксиста / Скриншот видео с youtube.com

Известная писательница Лариса Ницой, которая ранее предрекла исчезновение Украины из-за любви к Высоцкому, устроила скандал из-за русскоговорящего водителя такси службы "Уклон".

Ницой разродилась длинным сообщением в социальной сети Facebook о таксисте, который отказался  разговаривать с ней на украинском языке.

"Уклон присылает таксистов - насильников", - начала Ницой свой пост. 

"Спрашиваю: не пробовали с клиентами украинском разговаривать? - И не собираюсь. У меня немеют руки и ноги от такого ответа. Если бы заткнул рот, ан нет, продолжает добивать. - Зачем мне это. Мне это не нужно. Мне и так хорошо. Вы что, меня не понимаете. Какая разница на каком языке, - выдает водитель одним махом весь набор фраз, которым пользуются все антиукраинские гниды", - излила душу Ницой в сети.

Дальше писательница рассказала о том, что после поездки позвонила в службу "Уклона", где общалась с оператором. Но ей ответили, что водитель у них не работает, и он такой же пользователь сервиса, как и сама Ницой. Кроме того, в службе заявили, что не регулируют языковых предпочтений водителей. 

"Водителя нельзя заставить говорить на языке, на котором ему не удобно!.. Я не знаю, как я водителю сделаю замечание разговаривать с вами на неприемлемом для него языке", - отвечал оператор.

Ответ не удовлетворил Ницой, и она начала требовать, чтобы в правилах обслуживания такси "Уклон" прописали общение с клиентами на государственном языке. 

"То есть, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете вы по уклону такси - приезжает к вам на вызов насильник (собственно такой и приехал), или вор, или убийца, а Уклон скажет: "Мы здесь ни при чем. Мы сайт. Насильник и убийца такой же пользователь, как и вы. Это вы его вызвали", - возмущалась писательница.

Отметим, в комментариях под сообщением известной писательницы разразилась горячая дискуссия.

"У нас демократия.. у нас можно говорить на любом языке. Не нравится таксист ? Выйди и иди пешком", - сказала Яната Снежная.

"Ця істеричність є і буде виключно приводом для насмішок. Якщо змушувати когось, якої ви реакції чекаєте? Ніхто не захоче говорити мовою на вимогу істерички. Ви створюєте сама негативний стереотип. Це не популяризаторство це вже, я перепрошую, якась хвороблива манія. Невже дійсно наступного разу опуститесь ще нижче і почнете битися? Невже ні граму гідності? Я сама за поширення української, але своїми істериками ви тільки гірше робите. Могли б, то певно ввели побиття палками для всіх російськомовних і були б певні, що то прекрасна ідея. Протверезійте вже, будь ласка. Це контрпродуктивно", -  убеждена Мария Радионова.

"Висновок один, або Ніцой закриє писок і перестане розділювать суспільство у воюючій країні( настане мир тоді будеш пропагувать свій націоналізм)...або одно разу Ніцой нарветься не дочекавшись миру", - высказался Юрий Серегин.

"Розраховуйтесь з такими істотами рублями, якщо їм немає різниці", - дал совет Ромео Кобразини.

"В Канаде или Швеции Ницой не прижилась бы", - сказал Алексей Нечаев.

"Вам не здається , що якщо на рівному місці ви викликали дві конфліктні ситуації, спочатку з водієм, який вас віз, потім з оператором, то проблема може й не в них?Може то ви істерична?"Таксист довів до нервового зриву" :)Сидів , мовчав собі, сама до нього доє..., почав відповідати і довів до нервового зриву. Не подобається мова - не говори з ним, це ж легко як два на два. Через таких "абіженок", які всюди відчувають себе ущемленими, потім люди втрачають кар'єри, а хтось і життя. І не важливо, де саме ущемлено. Чи то раса, чи гендер, чи орієнтація, чи державне питання.Будьте простіше. А принцип "я плачу гроші, значить він має навколо мене танцювати і робити шо я скажу" - залиште. Це жлобська і недостойна позиція", - отметил Назар Нечитайло.

"Ты лоханка е*анутая , скажи спасибо что с тобой вообще люди разговаривают )))", - вставил свои пять копеек Алексей Мисюра.

Напомним, ранее Ницой поскандалила с копами из-за русского языка. По словам Ницой, она вызвала полицейских, чтобы те зафиксировали попытку взлома ее жилья и повреждения, нанесенные подсобному помещению. 

Однако писательницу вывел из себя тот факт, что правоохранители по телефону говорили с ней на русском языке. В выражениях она не стеснялась, использовав фразы "полицейское чмо", "а "вы мне и дальше тулите свой язык".  

В конечном итоге, на вызов к Ницой так никто и из полиции и не приехал и она была вынуждена вызывать мастера, который бы отремонтировал все повреждения, нанесенные взломщиком.

скандал такси украинский язык русский язык Уклон Лариса Ницой новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Плачу деньги, он должен танцевать": "лоханка" Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксиста». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:09
"Подарок" от Дании: Северный поток-2 влетит России еще в несколько сотен миллионов евро
12:51
Умер бывший глава Крыма Юрий Мешков
12:43
"Земля стекловатой": в Сети поглумились над смертью режиссера Марка Захарова
12:06
Маск показал свой звездолет для полета на Луну и Марс Фото Видео
12:03
"Плачу деньги, он должен танцевать": "лоханка" Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксиста
11:30
В Кабмине назвали стоимость восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса
11:24
Умер Марк Захаров: стало известно о последнем желании великого режиссера
11:22
Эпоха путинского застоя кончается вместе с Путиным мнение
11:02
В Слуге народа объяснили, почему рука "так и тянется" кнопкодавить Видео
10:59
"Суицидальной атаки на Крым не будет": Украина вернет пассажирские перевозки с полуостровом Видео
10:40
Ужасная смерть на карусели: американские горки "выплюнули" двух человек
10:31
Почему не стоит истерить по поводу МВФ мнение
10:28
"Стул" разделят: в Кабмине запланировали масштабную реформу в Укрзализныце Видео
09:52
Чай в пакетиках: ученые предупредили о серьезной опасности
09:44
Трамп вынюхивал информацию о вмешательстве Украины в выборы США -  СМИ Видео
09:40
С уходом Волкера Украина теряет мощную антироссийскую фигуру мнение
09:24
Курс доллара в Украине: аналитики прогнозируют рекордное падение
09:18
Гороскоп на сегодня: кому готовиться к перевороту в жизни, панике и обострению болезней
09:17
"Ме" до "пи" то, что вякает "Зе": в России потирают руки из-за слов Зеленского в адрес Меркель
08:37
Бундестаг обиделся на Зеленского: посол Украины отгрузил комплимент Меркель - СМИ Видео
08:30
Зеленский повторяет все ошибки Порошенко мнение
07:53
Илон Маск сделал сенсационное заявление о пришельцах
07:29
"Разговор з очень хорошим президентом": у Трампа осталась надежда только на заявление Зеленского Видео
07:14
"Растяжка ежедневная": Анна Ризатдинова взбудоражила пикантным фото
06:48
"Порошенко 2.0" или как "наивняк" Зеленского ослабляет позиции Украины мнение
06:29
Тайна стенограмм Порошенко: эксперт оценил скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским Видео
06:07
Вера, Надежда, Любовь и мать их София: когда праздник и что делают Видео
05:40
Французский боб – стильная женская стрижка 2019, которая дарит свободу - 40 фото Фото
05:05
Астролог "обнажил" слабые стороны Козерога
04:33
День Людмилы 2019: открытки и поздравления на именины Люды Фото
04:01
Рош-ха-Шана 2019: когда отмечают и что есть в еврейский Новый год 2019 Видео
03:15
Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса
02:38
В "ЛНР" подорвались дети во время игры с боеприпасами
01:54
Диетолог назвала полезные продукты, которые снижают артериальное давление
01:03
Политолог сказал, когда между Украиной и Россией наступит настоящий мир
00:24
Калифорнийский блонд – самое удачное окрашивание 2019 с эффектом выгоревших на солнце волос - фото Фото Видео
28 сентября, суббота
23:45
"Бандит сидит рядом": в США потроллили встречу Зеленского с Трампом Видео
23:10
Судовладелец подтвердил гибель буксира в Атлантике с украинцами на борту Видео
22:50
"Педофилы-РПЦшники": у Кирилла озаботились порно и рукоблудием, дав дельные советы Видео
22:15
Вытянула 14 тысяч гривен: в Киеве в детском магазине воровка обчистила карманы экс-нардепа
21:50
В Украину идет потепление: синоптик порадовал летним прогнозом погоды Видео
21:31
В Киеве в воскресенье ограничат работу на трех центральных станциях метро Видео
21:06
"Они – не наши герои": Бородянский рассказал о судьбе закона о декоммунизации Видео
21:00
Вечерний Квартал 2019: Концерт в Одессе 2 часть без Зеленского Фото Видео
20:35
Эксперт о программе Гончарука: "Однозначно не выполнит" Видео
20:06
ДТП с маршруткой под Черкассами: в больнице скончался один из пассажиров
19:57
Скандал с пресс-секретарем Зеленского: в НСЖУ потребовали от Мендель извинений Видео
19:30
В Конгресс США "накапали" на Трампа и потребовали наказания из-за разговора с Зеленским Видео
19:23
Речь Греты Тунберг превратили в зловещую песню: дэт-метал видео Видео
19:01
В Атлантике затонуло судно: стало известно о спасении украинских моряков Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять