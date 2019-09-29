"Плачу деньги, он должен танцевать": "лоханка" Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксиста

Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксиста / Скриншот видео с youtube.com

Известная писательница Лариса Ницой, которая ранее предрекла исчезновение Украины из-за любви к Высоцкому, устроила скандал из-за русскоговорящего водителя такси службы "Уклон".

Ницой разродилась длинным сообщением в социальной сети Facebook о таксисте, который отказался разговаривать с ней на украинском языке.

"Уклон присылает таксистов - насильников", - начала Ницой свой пост.

"Спрашиваю: не пробовали с клиентами украинском разговаривать? - И не собираюсь. У меня немеют руки и ноги от такого ответа. Если бы заткнул рот, ан нет, продолжает добивать. - Зачем мне это. Мне это не нужно. Мне и так хорошо. Вы что, меня не понимаете. Какая разница на каком языке, - выдает водитель одним махом весь набор фраз, которым пользуются все антиукраинские гниды", - излила душу Ницой в сети.

Дальше писательница рассказала о том, что после поездки позвонила в службу "Уклона", где общалась с оператором. Но ей ответили, что водитель у них не работает, и он такой же пользователь сервиса, как и сама Ницой. Кроме того, в службе заявили, что не регулируют языковых предпочтений водителей.

"Водителя нельзя заставить говорить на языке, на котором ему не удобно!.. Я не знаю, как я водителю сделаю замечание разговаривать с вами на неприемлемом для него языке", - отвечал оператор.

Ответ не удовлетворил Ницой, и она начала требовать, чтобы в правилах обслуживания такси "Уклон" прописали общение с клиентами на государственном языке.

"То есть, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете вы по уклону такси - приезжает к вам на вызов насильник (собственно такой и приехал), или вор, или убийца, а Уклон скажет: "Мы здесь ни при чем. Мы сайт. Насильник и убийца такой же пользователь, как и вы. Это вы его вызвали", - возмущалась писательница.

Отметим, в комментариях под сообщением известной писательницы разразилась горячая дискуссия.

"У нас демократия.. у нас можно говорить на любом языке. Не нравится таксист ? Выйди и иди пешком", - сказала Яната Снежная.

"Ця істеричність є і буде виключно приводом для насмішок. Якщо змушувати когось, якої ви реакції чекаєте? Ніхто не захоче говорити мовою на вимогу істерички. Ви створюєте сама негативний стереотип. Це не популяризаторство це вже, я перепрошую, якась хвороблива манія. Невже дійсно наступного разу опуститесь ще нижче і почнете битися? Невже ні граму гідності? Я сама за поширення української, але своїми істериками ви тільки гірше робите. Могли б, то певно ввели побиття палками для всіх російськомовних і були б певні, що то прекрасна ідея. Протверезійте вже, будь ласка. Це контрпродуктивно", - убеждена Мария Радионова.

"Висновок один, або Ніцой закриє писок і перестане розділювать суспільство у воюючій країні( настане мир тоді будеш пропагувать свій націоналізм)...або одно разу Ніцой нарветься не дочекавшись миру", - высказался Юрий Серегин.

"Розраховуйтесь з такими істотами рублями, якщо їм немає різниці", - дал совет Ромео Кобразини.

"В Канаде или Швеции Ницой не прижилась бы", - сказал Алексей Нечаев.

"Вам не здається , що якщо на рівному місці ви викликали дві конфліктні ситуації, спочатку з водієм, який вас віз, потім з оператором, то проблема може й не в них?Може то ви істерична?"Таксист довів до нервового зриву" :)Сидів , мовчав собі, сама до нього доє..., почав відповідати і довів до нервового зриву. Не подобається мова - не говори з ним, це ж легко як два на два. Через таких "абіженок", які всюди відчувають себе ущемленими, потім люди втрачають кар'єри, а хтось і життя. І не важливо, де саме ущемлено. Чи то раса, чи гендер, чи орієнтація, чи державне питання.Будьте простіше. А принцип "я плачу гроші, значить він має навколо мене танцювати і робити шо я скажу" - залиште. Це жлобська і недостойна позиція", - отметил Назар Нечитайло.

"Ты лоханка е*анутая , скажи спасибо что с тобой вообще люди разговаривают )))", - вставил свои пять копеек Алексей Мисюра.

Напомним, ранее Ницой поскандалила с копами из-за русского языка. По словам Ницой, она вызвала полицейских, чтобы те зафиксировали попытку взлома ее жилья и повреждения, нанесенные подсобному помещению.

Однако писательницу вывел из себя тот факт, что правоохранители по телефону говорили с ней на русском языке. В выражениях она не стеснялась, использовав фразы "полицейское чмо", "а "вы мне и дальше тулите свой язык".

В конечном итоге, на вызов к Ницой так никто и из полиции и не приехал и она была вынуждена вызывать мастера, который бы отремонтировал все повреждения, нанесенные взломщиком.