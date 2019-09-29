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А банька будет?: Мендель с теннисной ракеткой разозлила украинцев

29 сентября 2019, 16:17

Спикер Зеленского рассказала, что Офис президента превратили в современный coworking.

Юлия Мендель
Юлия Мендель / Главред

Пока президент Украины Владимир Зеленский пребывал с официальным визитом в США его офис претерпел изменения. Видео того, как сейчас выглядит Офис президента опубликовала его спикер Юлия Мендель, которая недавно угодила в скандал с журналистом.

Спикер Зеленского в Instagram опубликовала видео, на котором играет в настольный теннис в одном из коридоров Офиса президента. Кроме того, она рассказала, что президент Украины видит свое рабочее место просторный, открытый и светлый офис с большими окнами и стеклянными стенами.

"Возвращаешься со Штатов, а офис превращен в современный coworking!", - говорится в комментарии к видео.

Также спикер украинского президента отметила, что на каждом этаже играет современная музыка.

Стоит отметить, что многие пользователи социальной сети достаточно негативно восприняли видео Мендель: "Работать не пробовали?", "Вместо игры в теннис лучше ежедневные пресс-подходы и брифинги организуйте. Диалог с обществом провалено, а вы татушки на заднице демонстрируете", "А грушу там тоже установят или она уже после журналиста не нужна?", "В стране сколько проблем, а президент будет в теннис играть. Браво", "А банька будет? Девки так понял уже есть. Решили под Apple закосить, только политика и творчество совсем разные вещи. Клоуны!!!".

Напомним, что глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко попросил пресс-секретаря украинского президентаЮлию Мендель извиниться за воспрепятствование работе журналистов.

скандал видео Юлия Мендель офис президента
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