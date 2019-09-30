Генерал рассказал, как положить конец имперским амбициям России

Россия хочет уйти из Украины/ Крым.Реалии

Кремль не сможет долго продолжать войну на Донбассе, поскольку не имеет для этого ресурсов. Поэтому сейчас Россия ищет повод уйти из Украины, "сохранив лицо". Такое мнение высказал генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов.

Военный считает, что для российской власти очень важно выйти из Украины таким образом, чтобы сказать своему населению: "Видите, мы достигли цели, мы победители".

"Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне", – сказал Гаврилов в эфире ObozTV.

Также он рассказал, как положить конец имперским амбициям России.

"Если мы проводим реформирование, если мы экономически растем, если мы становимся сильными, у них просто нет вариантов. Они в стагнации будут находиться до тех пор, пока существуют международные санкции, пока они находятся на нашей территории – не только на Донбассе, но и в Крыму", – отметил Гаврилов.

"Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали", - резюмировал он.

Читайте также"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и Донбасса

Напомним, ранее в России намекнули на разрешение конфликта на Донбассе. В свою очередь, экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал причины, по которым Россия должна хотеть уйти с Донбасса.