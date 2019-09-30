Генерал рассказал, как положить конец имперским амбициям России

Россия ищет повод уйти из Украины, "сохранив лицо", считает генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов.
Кремль не сможет долго продолжать войну на Донбассе, поскольку не имеет для этого ресурсов. Поэтому сейчас Россия ищет повод уйти из Украины, "сохранив лицо". Такое мнение высказал генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов.
Военный считает, что для российской власти очень важно выйти из Украины таким образом, чтобы сказать своему населению: "Видите, мы достигли цели, мы победители".
"Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне", – сказал Гаврилов в эфире ObozTV.
Также он рассказал, как положить конец имперским амбициям России.
"Если мы проводим реформирование, если мы экономически растем, если мы становимся сильными, у них просто нет вариантов. Они в стагнации будут находиться до тех пор, пока существуют международные санкции, пока они находятся на нашей территории – не только на Донбассе, но и в Крыму", – отметил Гаврилов.
"Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали", - резюмировал он.
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Напомним, ранее в России намекнули на разрешение конфликта на Донбассе. В свою очередь, экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал причины, по которым Россия должна хотеть уйти с Донбасса.