Бьет - значит учит: в Черновицкой области педагог отметелил школьника и попал на видео

Момент избиения учителем ученика / скриншот из видео

В селе Михальча (Черновицкая область) учитель физики Виктор Драгомарецкий во время урока накинулся на и избил старшеклассника, который плохо вел себя.

Инцидент другие ученики тайком сняли на камеру смартфона. Ролик они скрывали год, но недавно все решили выложить в соцсети, сообщает канал НТН.

В видео заметно, как осатаневший учитель бьет подростка рукой, а затем лупит головой об парту.

"Нам никто не сообщил, что такое произошло: ни ученик, ни его мама. Учитель получит выговор или увольнение за бестактное поведение", – заявил директор школы.

Сам учитель физики раскаялся в сделанном и утверждает, что впадают в ярость, потому что ученики мешали нормально проводить занятие.

Логично, что правоохранители немедленно заинтересовались этим инцидентом. Однако мать избитого, обратилась в полицию с заявлением о том, что не имеет к педагогу претензий.

Напомним, ранее в Киеве произошел зеркальный случай. В Оболонском районе отец школьника жестоко избил учителя физкультуры.