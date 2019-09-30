Бьет - значит учит: в Черновицкой области педагог отметелил школьника и попал на видео

Инцидент с избиением ученика учителем получил огласку лишь спустя год.
В селе Михальча (Черновицкая область) учитель физики Виктор Драгомарецкий во время урока накинулся на и избил старшеклассника, который плохо вел себя.
Инцидент другие ученики тайком сняли на камеру смартфона. Ролик они скрывали год, но недавно все решили выложить в соцсети, сообщает канал НТН.
В видео заметно, как осатаневший учитель бьет подростка рукой, а затем лупит головой об парту.
"Нам никто не сообщил, что такое произошло: ни ученик, ни его мама. Учитель получит выговор или увольнение за бестактное поведение", – заявил директор школы.
Сам учитель физики раскаялся в сделанном и утверждает, что впадают в ярость, потому что ученики мешали нормально проводить занятие.
Логично, что правоохранители немедленно заинтересовались этим инцидентом. Однако мать избитого, обратилась в полицию с заявлением о том, что не имеет к педагогу претензий.
Напомним, ранее в Киеве произошел зеркальный случай. В Оболонском районе отец школьника жестоко избил учителя физкультуры.