"Назвали мужским местом": ветеран АТО-гей рассказал об избиении радикалами

Василий Давыденко / Фейсбук В.Давыденко

Ветеран войны на Донбассе 41-летний Василий Давыденко рассказал о нападении на него группы радикалов после его признания о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пострадавший отметил, что нападение произошло на выходных, а его поджидали пятеро радикалов возле подъезда, где он проживает.

"Интересные интервью даешь. Назвали мужским местом. Соответственно, стоять за себя уже не мог", – рассказал Давыденко в интервью 1+1.

Он также рассказал о знакомстве со своим парнем Арсеном, который погб на фронте.

Читайте также"Считаешь меня за пи*ора?": военный-гей рассказал о ВИЧ-инфекциях в зоне ООСОни познакомились перед началом войны на Донбассе, а во время агрессии России любимого Давыденко отправили на фронт – Василий тоже пошел служить.

В январе 2015 года Арсена убили. Сейчас Василий Давыденко живет сам – его родные поддерживают Россию.

Напомним, в конце августа в Киеве у Стены памяти погибших на Донбассе военнослужащих на Михайловской площади бывший сослуживец напал на ЛГБТ-активиста и ветерана АТО Виктора Пилипенко.