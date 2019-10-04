"Груз задавил людей": появились подробности крушения Ан-12 под Львовом

В результате крушения самолета Ан-12 погибли 5 человек / Фото ДСНС

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал жуткие детали крушения самолета Ан-12, в результате которого погибли пять человек, и еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Причиной гибели нескольких членов экипажа самолета стал груз, который был в самолете, передает Zaxid.net.

"Кабина полностью срезана, все раскидано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там были. Многие фрагменты тел разбросаны у самого самолета", - отметил градоначальник.

По его словам, воздушное судно, которое упало за полтора километра от взлетно-посадочной полосы аэропорта, не должно было садиться во Львове.

Читайте такжеКрушение самолета Ан-12: все подробности и возможные причины трагедии"Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - добавил Садовый.

Напомним, что 4 октября около 7:00 самолет Ан-12, которому уже 51 год, совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов. В результате погибли пять человек, еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже стали известны имена погибших членов экипажа. Также врачи рассказали о состоянии выживших.