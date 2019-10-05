Экс-первый замглавы Нацполиции подался в ректоры

Аброськин назначен на новую должность приказом от 4 октября/ Фото mvs.gov.ua

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, который планирует на предстоящих выборах баллотироваться на должность мэра Мариуполя, стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

На новую должность Аброськин был назначен приказом МВД Украины от 4 октября, сообщается на сайте ведомства. Представил нового главу университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Напомним, 11 сентября стало известно, что трое заместителей главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены. Аброськин сначала отрицал свою отставку, но позже признал, что все-таки написал заявление об увольнении.