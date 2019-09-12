Соратник Авакова намерен баллотироваться в мэры Мариуполя

Аброськин / Facebook.com

Первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин написал заявление об увольнении с должности и планирует на предстоящих выборах баллотироваться на должность мэра Мариуполя.

Как сообщает местный сайт 0629.com.ua, громкое заявление Аброськин сделал 12 сентября на пресс-конференции в Мариуполе.

Генерал уточнил, что заявление об увольнение он уже написал, однако на нем отсутствует дата. Аброськин заявил о решительном желании побороться за кресло мэра города. Он уверен в своей победе и не сомневается, что станет лучшим градоначальником, чем нынешний глава Мариуполя Вадим Бойченко.

"Он будет курить бамбук", - сказал Аброськин.

Соратник главы МВД Арсена Авакова подчеркнул, что Бойченко он уважает, но считает, что с обязанностями мэра справится гораздо лучше.

"Он уже старенький мэр и должен уйти", - заявил он.

Аброськин заявил, что не является человеком олигарха Рината Ахметова и имеет много подписчиков в Facebook, поэтому в победе на выборах уверен. Он намерен заняться улучшением экологии города, а также упомянул о кладбище, которое "должно уменьшиться".

Напомним, Аброськин прокомментировал слухи о своей возможной отставке, которые СМИ распространили 11 сентября после информации об увольнении главы МВД Арсена Авакова.

Ранее журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что заявление Авакова об отставке - это шантаж, поскольку ему не позволяют утвердить своих людей в ведомстве. В частности, было заявлено об отставке Аброськина.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко прокомментировал данную информацию лаконично.