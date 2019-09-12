"Я разговаривал с Аваковым": Аброськин прокомментировал слухи об отставке

Аброськин утверждает, что продолжает работу / Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин прокомментировал слухи о своей возможной отставке, которые СМИ распространили 11 сентября.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я имел разговор с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, побратимы, за защиту нашей страны", - написал Аброськин в Facebook.

Как известно, бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии по собственной инициативе передали все боевое и огнестрельное оружие сотрудникам полиции.

Напомним, журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что заявление Авакова об отставке - это шантаж, поскольку ему не позволяют утвердить своих людей в ведомстве. В частности, было заявлено об отставке Аброськина.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко прокомментировал данную информацию лаконично.

Как ранее сообщалось, 5 сентября состоялась встреча между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским, на которой присутствовал помощник и экс-партнер главы государства по бизнесу Сергей Шефир, известный близкими дружескими связями с министром. Аваков отказался от предложенных ему президентом заместителей.

Также новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных решений при формировании нового Кабинета министров.