"Лапша для народа": Украина не возобновляет сообщение с Крымом - Гончарук

Гончарук опроверг информацию о сообщении с Крымом / УНИАН

Глава Кабмина Алексей Гончарук, который ранее замахнулся на борьбу с контрабандой, заявил, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно оккупированным Крымом не означает, что правительство возобновляет сообщение с полуостровом.

Премьер-министр особо отметил, что обустройство КПП на админгранице с Крымом направлено на создание человеческих условий для пассажиров.

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зоны. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает ни одного сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Отметим, что в комментариях под сообщением Гончарука собралось множество недовольных жизнью граждан, о чем они заявили главе Кабмина.

"Зробити так, щоб держава працювала для людей. Людиноцентричність" .... очередная лапша для народа...ми вже чули про "10 кроків на зустріч людям"..., та "почую кожного "....тепер "людиноцентричність"... ЧОМУ ??? если бы держава працювала для людей, то пачала б з того, що підняля б мінімальну зарплату та пенсію як менше в ТРИ рази, і тільки після цього можно було підіймати єкономіку, по іншому нічого не вийде....", - сказал Владимир Назаров.

"Уже Трамп говорит открыто, что Украина самая корумпированная страна..А вы тут ху*тень на уши вешаете.. Где аудит ворья с НБУ ??? Укроборонпром где аудит?? Пи*дуны блять..", - возмутися Александр Чумин.

Читайте такжеВернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной КомиссииНапомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что между аннексированным Россией Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное пассажирское сообщение.

Криклий уточнил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал Криклий.