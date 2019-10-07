"Не вижу трагедии": "слуга народа" объяснил "нападение" Мендель на журналиста

Скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель продолжает набирать обороты. Так, в отношении девушки написали заявление в полицию.

Ситуацию с журналистом Сергеем Андрушко прокомментировал депутат от фракции Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, инцидент не приятный, но в нем нет большой трагедии.

"В самом этом инциденте - он не совсем приятный - я не вижу большой трагедии... Это проблема какого-то разговора, более глубинного в понимании друг друга", - отметил "слуга народа" в комментарий Радио НВ.

При этом Ткаченко указал, что в данной ситуации столкнулись ожидания представителей СМИ и коммуникация новых госслужащих.

Как известно, ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста. Сам же журналист заявил, что не отказывается от диалога с пресс-секретарем президента, но пояснил, что готов к общению с новым спикером главы государства.