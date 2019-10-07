На пресс-секретаря Зеленского подали заявление в полицию

Мендель обвиняют в формировании негативного имиджа Украины / Фото: Эспрессо

Украинский журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель.

"Это не единичный случай препятствования законной деятельности журналистов и выполнению Президентом Украины своих конституционных обязанностей со стороны данного лица. Так, например, 15 сентября 2019 она оттолкнула журналиста "Радио "Свобода" Кристофера Миллера от Президента Украины, чем помешала Главе государства завершить ответ на вопрос, а журналисту — выполнять свои профессиональные обязанности", - написал Яневский в Facebook.

Журналист требует от правоохранительных органов открытия уголовного производства в отношении Мендель. Он утверждает, что противоправные действия пресс-секретаря носят систематический характер и наносят вред интересам государства и гражданского общества. По словам Яневского, Мендель формирует негативный образ Украины в глазах международных партнеров.

Яневский опубликовал чек, подтверждающий отправку заявления в полицию / Фото: Facebook/Данило Яневский

Как известно, ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста.

Затем журналист Сергей Андрушко, которого от Владимира Зеленского оттолкнула пресс-секретарь президента Юлия Мендель, отреагировал на ее комментарии.

Напомним, Мендель, комментируя конфликт с Андрушко, пожаловалась на буллинг и травлю.