"Травля и манипуляция": Мендель пожаловалась на буллинг после скандалов с журналистами

Юлия Мендель / Главред

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о ситуации, сложившейся после ее конфликта с журналистом Сергеем Андрушко и другими представителями СМИ.

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинения, не намекал на какие-то обиды... и с другими журналистами. ... Я понимаю ситуацию с Кристофер Миллером, кто третий журналист - я не знаю", - подчеркнула она в интервью Bihus.info

Вместе с тем она убеждена, что по отношению к ней началась манипуляция.

Читайте такжеЗеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео"Когда мы говорим о вопросах свободы слова, надо понимать, где заканчивается дискуссия и начинается травля. ... Уровень травля не имеет ничего общего с вопросом свободы слова. Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми", - отметила пресс-секретарь президента.

Она также предложила начать диалог о свободе слова и о стандартах журналистики.

По ее словам, также "надо определиться, где вообще взялись все эти оскорбленные, потому что там так много лжи и манипуляций".

Ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что в США она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста.