"Ублюдки и выродки": в Киеве подростки издевались над мужчиной ради видео

В Киеве подростки издевались над мужчиной с помощью электрошокера / blog.cdma-evdo.com

В Киеве несколько молодых людей атаковали нетрезвого на вид мужчину и применили против него электрошокер.

При этом свои издевательства подростки фиксировали на видео, а соответствующий ролик был опубликован в социальных сетях.

Как подчеркнули в Сети знакомые с ситуацией, после обращения журналистов в правоохранительные органы фигурантов скандального видео уже пригласили для выяснения обстоятельств происшествия.

Отметим, что видео с издевательствами прокомментировали пользователи в Сети:

"Жаль электрический стул запретили, этим он пригодился бы...", "Дебилы!", "Дауны", "А с мужчиной что? Мда, родителям этих выродков плевать видимо на своих отпрысков! Или они на заработках и воспитывают их бабушки и дедушки? И что дальше? Кто то сразу в тюрьму,кто то позже и всё? Жизнь поломанна?", - написали под видео пользователи в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Житомирщине толпа подростков избила сверстницу и ее мать.