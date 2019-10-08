Крушение Ан-12 под Львовом: в Виннице попрощались с погибшими военными летчиками

В Виннице попрощались с погибшими летчиками / facebook.com/kpszsu

Во вторник, 8 октября в Виннице попрощались с двумя погибшими в жуткой авиакатастрофе самолета Ан-12 под Львовом.

Накануне похоронили борт-техника Игоря Заводюка, 8 октября в последний путь провожали командира экипажа Виталия Степаненко, сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ.

Мужчин хоронили в закрытом гробу, так как очевидцы катастрофы рассказывали о жутких деталях крушения самолета.

Оба в 90-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации.

Почтить память пилотов пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба Командования Воздушных Сил и бригады транспортной авиации.

В Виннице простились с летчиками / facebook.com/kpszsu

Погибшие в автокатастрофе летчики / facebook.com/kpszsu

Напомним, 4 октября около 7:00 самолет Ан-12, которому уже 51 год, совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов. В результате погибли пять человек, а еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже были опубликованы жуткие подробности о крушении Ан-12.