Ниобий-СВ поступит на вооружение частей Южного военного округа до конца года

Оккупанты Крыма решили разместить на полуострове сверхмощные радиолокационные станции Ниобий-СВ, которые способны обнаруживать самолеты-невидимки, гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Радиолокационный контроль воздушного пространства решили усилить после ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщают российские СМИ.

В Минобороны РФ хвастаются, что Ниобий – "фактически неуязвим" и обладает высокой маневренностью. В ведомстве рассчитывают, что радары поступят на вооружение частей Южного военного округа до конца года.

Тем временем президент российской Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов уверен, что подобные меры пригодятся, "чтобы защититься от распространения западных войск".

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Напомним, ранее специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о том, что аннексированный РФ Крым ранее уже находился в составе России. Об этом он сказал во время проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit. В частности, Сайдик подчеркнул, что во времена СССР полуостров около 30 лет входил в РСФСР, после чего 37 лет находился в составе Украинской ССР, а до этого "была Российская империя".