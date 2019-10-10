Как Светлаков: Зеленский дал совет по борьбе с российской пропагандой

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский дал совет жителям оккупированных Российской Федерацией территорий Донецкой и Луганской областей. Так, глава государства предложил украинцам не смотреть телевизор или разговаривать с ним.

"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся", - заявил Зеленский во время пресс-марафона, который транслировал ТСН.

При этом он указал, что ведется работа над возвращением украинского телевидения на Донбасс.

"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями", - подчеркнул президент.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что главной своей миссией на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.