Бессмертный объяснил, почему формула Штайнмайера - "торпеда" Кремля для Киева

Роман Бессмертный / ВВС

"Формула Штайнмайера" является классической "торпедой", которой Кремль нивелировал изначально верные шаги президента Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе.

С таким заявлением выступил в пятницу, 11 октября, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный, сообщает Цензор.

"Путин торпедировал (социально-гуманитарную концепцию Зеленского. - Ред.) "формулой Штайнмайера", уничтожив ее. Кто-то сейчас в окружении Зеленского говорит о социально-гуманитарных программах? О них забыли, а на этом нужно было строить всю дальнейшую концепцию", - заявил он.

Напомним, ранее Роман Бессмертный опубликовал в Сети текст "формулы Штайнмайера" еще до ее официального обнародования. До этого дипломат рассказал об огромной ошибке, допущенной Зеленским.



