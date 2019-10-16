"Змей, бл*": Кернес публично обругал матом депутата - опубликовано видео

Геннадий Кернес / УНИАН

Харьковский градоначальник Геннадий Кернес во время заседания городского совета публично матерно выругался в адрес одного из депутатов.

Инцидент произошел в среду, 16 октября - во время голосования за переименование станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом".

Кернес назвал "змеем" единственного депутата горсовета, воздержавшегося во время голосования.

"Один воздержался. Опять Черняк?.. Нет? Какой-то змей, бл*... Ну ладно", – заявил мэр.

Напомним, ранее Геннадий Кернес на "азировском" варианте украинского языка публично оскорбил политика Михаила Саакашвили.

