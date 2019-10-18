Лоукост SkyUp запустил дешевый рейс во Львов из Харькова

SkyUp Airlines запускает первый дешевый рейс с востока на запад через всю Украину / Фото: Facebook/skyup.airlines

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines предоставит возможность пассажирам бюджетно добраться из Харькова до Львова.

Как информирует пресс-служба авиаперевозчика, продолжительность перелета составит менее двух часов.

По словам генерального директора SkyUp Airlines Евгения Хайнацкого, украинцы впервые получили возможность путешествовать с востока на запад с помощью прямого дешевого авиаперелета.

Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Билет обойдется в одну сторону без багажа составляет от 862 грн.

Напомним, авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске рейсов из Киева во Львов по цене от 17 евро (чуть более 500 грн по нынешнему курсу).

Как ранее сообщалось, SkyUp объявила о запуске 7 международных и 2-х внутренних рейсов. Цены на билеты на внутренние перелеты стартовали от 496 грн. Речь шла о рейсах из Киева в Одессу и из Одессы в Харьков.