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"Квартал головного мозга": Богдан потроллил себя и взбесил украинцев

18 октября 2019, 20:18

Андрей Богдан решил пошутить относительно своих очень близких отношений с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Владимир Зеленский, Андрей Богдан / Фото: Алексей Кирьянов

Еще недавно украинцы задавались вопросом, что же шепчет глава Офиса президента Андрей Богдан на ухо главе государства Владимиру Зеленскому. В пятницу, 18 октября, за этим интимным занятием был замечен актер 95 квартала Станислав Боклан.

Так, Богдан решил пошутить на тему своих отношений с президентом и в Facebook опубликовал фото Боклана и Зеленского. На снимке видно, как актер что-то шепчет на ушко главе государства.

"Перестаньте гнать на Богдана. Богдан невиновен", - в штуку подписал фотографию глава ОПУ.

При этом пользователи соцсети достаточно резко отреагировали на троллинг Богдана:  "Андрей, ты что постарел так быстро?", "Может это всё первая буква фамилии виновата??? "Б" Богдан, Баклан", "Следующий премьер-министр Украины?", "Походу Зеленскому нужно открывать вакансию шептун", "Не виноватая я, он сам пришел", "Надел маску Баклана", "Квартал головного мозга".

Напомним, что ранее глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан поделился, что чаще всего шепчет на ухо украинскому лидеру советы и идеи.

шутка Владимир Зеленский Андрей Богдан
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